Взбесившийся автомобиль въехал в здание суда

Машина «проскакала» по ступенькам к самому входу

В Ноябрьске автомобиль пытался прорваться в здание городского суда, но «застрял» на ступеньках. Фотокурьез уже обсуждают в социальных сетях. «Кто-то напал на суд и прокуратуру», – пишет автор фото, пожелавший остаться неизвестным. Нападение – это, конечно, громко сказано.

Как удалось выяснить журналистам «НОЯБРЬСК 24», это случилось днем 13 апреля. Хозяин авто забыл поставить машину на ручник, не снял с передачи, а через некоторое время завел. Послушный автомобиль и поехал.

Как пояснили в ГИБДД, травмы в этой аварии получила исключительно машина. Люди не пострадали.