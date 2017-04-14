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Взбесившийся автомобиль въехал в здание суда

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Взбесившийся автомобиль въехал в здание суда

Машина «проскакала» по ступенькам к самому входу

В Ноябрьске автомобиль пытался прорваться в здание городского суда, но «застрял» на ступеньках. Фотокурьез уже обсуждают в социальных сетях. «Кто-то напал на суд и прокуратуру», – пишет автор фото, пожелавший остаться неизвестным. Нападение – это, конечно, громко сказано.
Как удалось выяснить журналистам «НОЯБРЬСК 24», это случилось днем 13 апреля. Хозяин авто забыл поставить машину на ручник, не снял с передачи, а через некоторое время завел. Послушный автомобиль и поехал.
Как пояснили в ГИБДД, травмы в этой аварии получила исключительно машина. Люди не пострадали.

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