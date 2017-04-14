В Ноябрьске скользко. Больше 50 человек уже получили травмы

На дорогах бьются машины

За эту неделю в Ноябрьске зарегистрировано уже 21 ДТП. Такие данные приводит сегодня ГИБДД города. Пострадали в этих авариях только машины, но водителям полицейские рекомендуют бдительности не терять.

«Водителям нужно быть крайне осторожными при движениях на подъемах и спусках, на поворотах, а также в зонах пешеходных переходов и автобусных остановок, где в результате интенсивных торможений образуются участки с повышенным скольжением. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и выбор безопасной дистанции движения», – сообщают в ведомстве.

Пренебрегать осторожностью не стоит и пешеходам. На тротуарах обстановка не менее напряженная, чем на дорогах. С 10 апреля в травмпункт Ноябрьской ЦГБ обратились уже более 50 человек. И это только те, кто получил травмы на улицах.

Погода в Ноябрьске резко ухудшилась в четверг. Столбик термометра упал до минус 15 градусов. Только за сегодня выпало около 9 миллиметров осадков, и снегопад, по прогнозам Росгидромета, будет продолжаться весь день.

Впрочем, весна в городе вновь наступит уже в выходные. В субботу днем – до плюс 1 0С, в воскресенье – до четырех выше нуля.

Бушует природа сегодня и в Салехарде. В окружной столице порывы ветра достигают 18 метров в секунду.