На Ямале экс-полицейский брал взятки рыбой

В общей сложности на откуп он получил больше тонны муксуна

Ямальские следователи завершили производство по уголовному делу, где в качестве подозреваемого фигурирует бывший сотрудник полиции. По версии следствия, мужчина, занимая руководящую должность в правоохранительных органах (на тот момент заместитель начальника ОМВД Ямальского района), неоднократно брал взятки как в денежном эквиваленте, так и натурой.

Так, в декабре 2014 года полицейский остановил на дороге два снегохода, груженых муксуном. Документов на рыбу у перевозящих ценный груз мужчин не оказалось. Задержанные предложили поделиться. Из полутора тонн 815 килограммов забрал полицейский. В апреле 2015 года точно при таких же обстоятельствах страж порядка получил еще 195 килограммов муксуна.

В ноябре-декабре 2015-го мужчина «помог» владелице местного магазина транспортировать три тонны рыбы, документов на которую тоже не было.

«На рыбу не имелось ветеринарно-сопроводительных и разрешительных документов. Владелица магазина пообещала мужчине передать в виде взятки 37 500 рублей. Обвиняемый согласился и выполнил все взятые на себя обязательства, то есть подобрал кандидатов и технику для осуществления транспортировки, а также обеспечил безопасное и беспрепятственное следование по территории Ямальского района», – сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Деньги, правда, он так и не получил по независящим от него обстоятельствам. К слову, ранее, в феврале 2015-го, бывший полицейский еще похитил полторы тонны рыбы у жителя поселка Новый Порт.