Госдума планирует запретить называть детей странными именами

«Дельфинов» и «Перкосраков» больше не будет

Депутаты Госдумы сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект, который запретит родителям называть детей странными именами. Народные избранники считают необходимым законодательно закрепить требование присваивать детям только благозвучные и легко произносимые имена.

«Под именем гражданина понимается средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности. Представляется, что выбор родителями имени ребенка – это достаточно важный вопрос, и он должен иметь законодательное разрешение», – говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты предложили внести в него несколько дополнений. В частности, родителям разрешат давать ребенку при рождении двойную фамилию, если у матери и отца они разные. Ранее это было запрещено.

Введением определенных ограничений для родителей депутаты пытаются уберечь детей от насмешек со стороны сверстников. «Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – настаивают авторы законопроекта.

Так, среди необычных имен у детей, зарегистрированных в Москве: Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен. А мальчик с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) до сих пор живет без документов. ЗАГС Москвы отказался его регистрировать. А вот к родителям мальчика с именем Салат-Латук работники ведомства были лояльны. В Киеве подрастает мальчик, нареченный Золушкой, а в Рязани растет Перкосрак (Первая космическая ракета).

Ямальцы в выборе имен для детей весьма осторожны. Самые необычные за последние годы – Царь-Иван и Ири-Александр. В этом году наиболее редкие имена, которые выбирали родители: Феоктиста и Арсения.