Салехард сдувает. В окружной столице сегодня штормовой ветер

В Ноябрьске тоже не жарко

В Салехарде ветер практически сбивает с ног пешеходов. Улицы окружной столицы опустели. Ветер, порывы которого сейчас достигают 16 метров в секунду, «ласково» играет черепицей на крышах домов. Видеокадры, которые оказались в распоряжении нашей редакции, сняты на камеру мобильного телефона одной из жительниц Салехарда.



Тем временем столбик термометра в окружной столице держится на отметке 17 градусов ниже нуля. По ощущениям, говорят местные жители, это сравнимо с 50-градусным морозом. И это еще потеплело. Утром в Салехарде было минус 24.

Не слишком щедра на тепло весна и в Ноябрьске. В городе снова замело дороги и тротуары. Причем снег коварно прикрывает ледяную корку, которой уже затянуло улицы.

Добавим, по прогнозам синоптиков, эта неделя на Ямале будет особенно холодной. В отдельных районах региона температура ночью опустится до минус 33 градусов.