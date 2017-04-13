В Ноябрьске «разминировали» пакет с мусором

Снова поступило сообщение о подозрительном предмете, который оставили в сугробе рядом с остановочным комплексом. По тревоге были подняты спецслужбы. На место прибыли полицейские, пожарные и скорая помощь. Остановочный комплекс оцепили, людей отвели на безопасное расстояние.

Обследование показало, что ничего опасного в пакете нет. Оказалось, что это мусор, который ежедневно дворники убирают с улиц.

Добавим, с начала недели это уже четвертый раз, когда спецслужбы отрабатывают сообщения о подозрительных предметах. Первый был во вторник, 11 апреля. Рядом с детским садом «Ручеек» обнаружили брошенный портфель. В тот же вечер оперативные службы были направлены в 8 микрорайон, где неизвестные оставили пакет с игрушкой. И утром, 12 апреля, обследовали подъезд одного из домов по Республике, где тоже обнаружен забытый пакет.