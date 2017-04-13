Со «стерлядью» и «коньяком» трудностей не было. Проблемы – в пунктуации

Эксперты обнародовали самые распространённые ошибки Тотального диктанта

Жителям Ноябрьска «стерлядь» с «коньяком» дались легко. Ошибки в этих словах представители экспертного совета уже назвали самыми распространенными у россиян, написавших Тотальный диктант в этом году. Проблемы у ноябрьцев, которые прошли испытание, возникли только с пунктуацией, рассказала «НОЯБРЬСК 24» председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Ноябрьске Ирина Рябова.

В этом году, напомним, в нашем городе рекордное число отличников – восемь. Среди них и редактор «НОЯБРЬСК 24» Татьяна Яковлева. Пятерку в Тотальном диктанте она получила уже во второй раз.

«Я с удовольствием принимаю участие в Тотальном диктанте. Это возможность не только проверить себя, но и пообщаться со знатоками русского языка, познакомиться с творчеством авторов текстов. Писать диктант – это интересно и полезно», – признается Татьяна.

Сделать работу над ошибками участники Тотального диктанта смогут уже в эту пятницу. А на 21 апреля запланировано награждение всех отличников и хорошистов.