В храм не пустят без обыска

В Пасху горожан будут досматривать полицейские

Верующих на территорию храмового комплекса будут пропускать только после проверки ручным металлоискателем. Не исключено, что полицейские будут проводить и досмотр вещей. Такие меры безопасности введены на период, когда православные будут праздновать Пасху. Следить за порядком в эти дни будут не только полицейские. Охрану правопорядка обеспечат казаки, сотрудники частных охранных предприятий и Росгвардии, а также дружинники.

Учитывая, что сейчас в Ноябрьске усилены меры антитеррористической безопасности, город будут патрулировать кинологи. Привлекут и группы быстрого реагирования. Такое решение принято накануне на заседании городской антитеррористической комиссии.

О том, что меры безопасности и борьбы с терроризмом на Ямале будут ужесточаться, накануне заявил губернатор. Поручение главам муниципалитетов он дал после известия о теракте в питерской подземке. Взрыв в вагоне метро, напомним, произошел 3 апреля. Трагедия унесла жизни 15 человек.