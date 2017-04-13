У кота из Простоквашино появился конкурент: в Ноябрьске начали производить пастеризованное молоко

Продукт скоро можно будет купить в городских магазинах

В сельхозкомплексе «Ноябрьский» запустили линию по производству пастеризованного молока. Со дня на день продукция появится и на прилавках городских магазинов. Комплекс ежедневно выдает по 50-60 литров продукта. Но, как говорит начальник молочного цеха Лилия Скрут, после Пасхи объемы планируют увеличить до 300 литров в сутки.

Продукт местного розлива, заявляет производитель, не только свежий, но и качественный. Ноябрьское пастеризованное молоко вполне способно составить серьезную конкуренцию популярным отечественным маркам. Сельхозкомплекс не стоит на месте, предприятие развивается, постоянно обновляется оборудование, а это, как следствие, сказывается на качестве продукции.

«Молоко действительно другое, потому что систему первичной очистки мы поставили совершенно другую. Она более качественно выполняет свою работу, и первый стакан после установки этой очистки я пил сам. И я знаю разницу между тем, что было, и тем, что есть», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» директор сельхозкомплекса «Ноябрьский» Игорь Смирнов.

Срок годности пастеризованного молока – 5 суток. Его не надо кипятить перед употреблением, термическая обработка производится здесь до розлива в упаковку. Кроме того, вся продукция предприятия имеет сертификаты качества. Есть цена – 61 рубль за литр. В торговых точках сельхозкомплекса оно уже есть в продаже. В планах наладить сотрудничество с местными магазинами. А уже в начале мая СХК «Ноябрьский» начнет выпускать фруктово-ягодную сыворотку, ряженку и топленое молоко.