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«НОЯБРЬСК 24» вошёл в топ самых цитируемых окружных СМИ

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«НОЯБРЬСК 24» вошёл в топ самых цитируемых окружных СМИ

Телеканал занял пятое место в рейтинге

Компания «Медиалогия» обнародовала рейтинг медиаресурсов региона, которые вошли в топ-10 самых цитируемых по итогам 2016 года. В ходе исследования специалисты анализировали популярность наиболее влиятельных окружных источников информации. Это телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Согласно данным исследователей, телеканал «НОЯБРЬСК 24» в рейтинге по цитируемости занимает пятое место. На шестой строчке – информационное агентство N24.ru.

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