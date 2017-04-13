Два педагога из Ноябрьска попали в финал окружного конкурса

Имена победителей назовут в пятницу

В Салехарде объявили имена финалистов окружного конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». Ноябрьск в этих состязаниях представляют преподаватель информатики из седьмой школы Дмитрий Новиков и воспитатель детского сада «Надежда» Виолетта Воронцова.

Как сообщает городской департамент образования, Дмитрий Новиков и Виолетта Воронцова уже успешно прошли ряд конкурсных испытаний, в их числе «визитная карточка», занятия с детьми и методический семинар.

По итогам вчерашних испытаний Дмитрий Новиков попал в пятерку сильнейших педагогов округа. Как сегодня рассказал «НОЯБРЬСК 24» директор седьмой школы Александр Голиков, и школа, и город ждут от Новикова победы.

«Конкуренты на конкурсе серьезные, есть над чем работать. Дмитрий Новиков к испытаниям готовился в течение полутора месяцев. Мы все ждем от него победы, переживаем»,– поделился с журналистами Голиков.

Сегодня педагогу из Ноябрьска предстоит пройти еще три этапа, это мастер-класс, педсовет и образовательный проект. Финальным испытанием станет «круглый стол» с директором департамента образования округа.

Имена победителей назовут в эту пятницу, 14 апреля. Победители будут представлять Ямал на профессиональных состязаниях всероссийского уровня.