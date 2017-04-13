Ямальская прокуратура взяла на контроль снос аварийных домов

Ноябрьск – в списке городов-лидеров по расселению

Окружная прокуратура проследит за тем, как муниципалитеты исполняют майский указ президента в части ликвидации аварийных домов. Речь идет о тех, что признаны непригодными до 1 января 2012 года. Снести такие дома должны к 1 сентября 2017-го. Как отметили в прокуратуре, пока только четыре ямальских города справились с задачей по расселению таких домов: это Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Салехард.

Что касается остальных муниципалитетов, то больше всего семей к этому сроку предстоит переселить Новому Уренгою, на втором месте в антирейтинге Шурышкарский район, следом идут Тазовский, Пуровский, Ямальский и Красноселькупский районы. В общей сложности переселения в этих населенных пунктах ждут 1190 семей.

В надзорном ведомстве также рекомендовали муниципалитетам обратить внимание на сроки строительства нового жилья и на качество возводимых домов. «Кроме мероприятий, направленных на повышение эффективности работы местных властей в части ликвидации аварийного жилого фонда, муниципалитетам рекомендовано расширить и круг лиц, которые принимают участие в приемке жилья, в частности, активно привлекать общественников», – рассказали в ведомстве.