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За три месяца жители Ноябрьска перевели мошенникам больше трех миллионов

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За три месяца жители Ноябрьска перевели мошенникам больше трех миллионов

По каждому факту заведено уголовное дело

Больше сотни уголовных дел по факту мошенничества сейчас в производстве у ноябрьских полицейских. И это только с начала года. Чаще злоумышленники «работают» на известных сайтах вроде «Авито» и «Дром.ру» как продавцы либо покупатели какого-то товара. На известные интернет-ресурсы приходится почти половина всех зарегистрированных преступлений. Атакам злоумышленников подвергаются и банковские карты. К слову, всего за три месяца жители города перевели мошенникам 3 миллиона 397 тысяч рублей.

Добавим, в этом году ноябрьским полицейским уже удалось задержать подозреваемых в пяти таких преступлениях. Злоумышленники находились в других регионах страны. Как отметил главный полицейский города Игорь Степанчук, задержаны подозреваемые в мошенничестве были в Хабаровске, Челябинске и Курганской области.

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