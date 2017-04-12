«Солнечные дети» рискуют остаться без тепла и воды

У общественной организации накопился долг за «коммуналку»

Сумма растет каждый месяц. На данный момент общественная организация «Солнечные дети» задолжала поставщику ресурсов за март, платить за апрель общественникам тоже нечем. По закону на списание задолженности они не имеют права, как и на льготы в оплате «коммуналки».

Живет общественная организация в основном за счет грантов, в 2015 году она получила полмиллиона. Основная часть средств была потрачена на обустройство соляной комнаты, остальное – на погашение коммунальных долгов. Следующий грант, отмечает председатель организации Ирина Лисовская, «Солнечные дети» получат, скорее всего, только в июне. И главный вопрос, ответ на который общественники пока не нашли: «Как протянуть еще несколько месяцев и не закрыться?»

«Мы не знаем, где найти деньги на оплату услуг, ведь у нас не коммерческая организация, доходы мы не получаем, а платить должны», – рассказала журналистам «НОЯБРЬСК 24» зампредседателя общественной организации «Солнечные дети» Татьяна Лаптева.

В организации сегодня состоят 25 семей, это те семьи, где воспитываются особенные дети: с ДЦП, синдромом Дауна, эпилепсией. Как и в любой общественной организации, здесь есть членские взносы. Каждая семья платит 2000 рублей в год. Деньги тратятся в основном на оплату телефона, света и расходных материалов, опять же на детей. Повысить размер взноса тоже нельзя: многие семьи многодетные, среди них есть и малоимущие. В конце концов, родители, которые воспитывают таких особенных детей, каждую свободную копейку отдают на лечение и реабилитацию ребенка.

Надо сказать, что общественники не бездействуют. Сейчас они ищут спонсоров, которые готовы оказать организации материальную поддержку в части оплаты долга по «коммуналке». Добавим, ежемесячно за воду и тепло «Солнечные дети» должны платить поставщикам ресурсов около восьми тысяч рублей.

Помочь попавшим в трудную ситуацию общественникам может каждый, в данном случае большую роль для «Солнечных детей» играет любая сумма. Более подробную информацию можно уточнить у руководителя организации Ирины Лисовской по телефону 8-909-196-82-61.