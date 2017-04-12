В Ноябрьске собирают жалобы на мусор

Написать в администрацию можно через соцсети

Сообщения о переполненных мусорных контейнерах местные власти будут принимать через социальные сети. В муниципалитете отмечают: за последние дни число жалоб от горожан на то, что мусор вывозят не вовремя, резко выросло. Это стало толчком к созданию новой площадки для обратной связи.

«В официальной группе администрации города во «ВКонтакте» муниципалитет предлагает жителям сообщать о фактах несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Оставлять свои сообщения ноябрьцы могут в комментариях с указанием адреса. В том числе приветствуются и фотографии», – сообщили в пресс-службе.

Причем, отмечают в муниципалитете, если такой вид общения поддержат горожане и работа будет результативной, то социальные сети могут стать одним из постоянных способов коммуникации между местными властями и жителями города.

К слову, к обсуждению «мусорной темы» горожане вернулись в понедельник. Социальные сети заполонили фото переполненных контейнеров. Снимки сопровождаются гневными комментариями недовольных горожан. «Утопаем в мусоре», – резюмирует один из пользователей соцсети.