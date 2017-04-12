В стенах новых домов дыры глубиной в 40 сантиметров

Застройщик приступил к устранению недостатков

В доме № 125 на ул. Магистральной сегодня работают представители строительной компании «Контек». Застройщик продолжает устранять дефекты, которые проявились в процессе эксплуатации домов.

Так, работы ведутся в одной из квартир многоэтажки, там устраняют промерзание стен. Жалоба от собственника жилья в управляющую компанию поступила еще в декабре 2016 года, однако устранять начали только сегодня. В качестве эксперимента жильцы квартиры замерили глубину трещин, которые заделывают строители. Оказалось, в некоторых трещинах практически полностью скрывается 40-сантиметровая линейка.





Добавим, в марте многоэтажки восьмого микрорайона обследовала специальная комиссия. В ее состав вошли представители окружного Фонда жилищного строительства, местной администрации и Дирекции капитального строительства ЯНАО. Ранее ситуацию обсуждали и на совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Ситников. По его итогам был составлен список нарушений, их обнаружили в 144 квартирах. Согласно этому плану строители и приступили к устранению. Все дефекты застройщик обещает ликвидировать к августу.