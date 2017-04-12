Двое жителей Ноябрьска примут участие в Параде Победы
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Опубликован список волонтёров, которые отправятся в Москву и Севастополь
Елизавета Емельянова и Алексей Бабушкин из Ноябрьска вошли в число «Волонтеров Победы». Список тех, кто примет участие в организации главного шествия страны, посвященного Дню Победы, уже опубликован на официальном сайте общественного движения. Всего туда вошли 200 человек. Волонтеров разделили на равные группы, одна будет направлена в Москву, другая – в Севастополь. От Ямала на Парад Победы поедут трое – двое жители нашего города и Алексей Беккер из Муравленко.
Добавим, отбор волонтеров объявили еще 22 февраля. Комиссия рассмотрела свыше четырех тысяч заявок от кандидатов.
К слову, за два года существования общественного движения «Волонтеры Победы» в торжественных парадах приняли участие четверо жителей Ноябрьска.
Фото волонтёрыпобеды.рф