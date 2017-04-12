Двое жителей Ноябрьска примут участие в Параде Победы

Опубликован список волонтёров, которые отправятся в Москву и Севастополь

Елизавета Емельянова и Алексей Бабушкин из Ноябрьска вошли в число «Волонтеров Победы». Список тех, кто примет участие в организации главного шествия страны, посвященного Дню Победы, уже опубликован на официальном сайте общественного движения. Всего туда вошли 200 человек. Волонтеров разделили на равные группы, одна будет направлена в Москву, другая – в Севастополь. От Ямала на Парад Победы поедут трое – двое жители нашего города и Алексей Беккер из Муравленко.

Добавим, отбор волонтеров объявили еще 22 февраля. Комиссия рассмотрела свыше четырех тысяч заявок от кандидатов.

К слову, за два года существования общественного движения «Волонтеры Победы» в торжественных парадах приняли участие четверо жителей Ноябрьска.

Фото волонтёрыпобеды.рф