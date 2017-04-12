В Ноябрьске появятся скалодром и клуб для отцов и детей

В Ноябрьске заработают совместный клуб отцов и детей «Папалэнд», а также новый скалодром

Проекты центров «Факел» и «Вертикаль» стали победителями грантового конкурса «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», который компания ежегодно проводит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Как рассказали в «Факеле», общая цель проекта «Папалэнд» – побудить молодых отцов к более серьезному участию в воспитании своих детей. Вместе со своими отпрысками молодые папы смогут заняться техническим конструированием, рисованием и фотографированием. За время проекта пройдут неделя игр «Игрофест», комплекс занятий по конструированию «Путешествие в Лего-град», цикл мероприятий «Выходной вместе с папой», а также конкурсы детских рисунков и фотографий и многое другое.

Благодаря поддержке нефтяников в Ноябрьске уже в этом году заработает скалодром. Его построят в Детско-юношеском центре физического развития и туризма «Вертикаль». Предполагается, что около 150 человек в возрасте от 6 до 30 лет будут регулярно заниматься на скалодроме, а еще около 400 человек – приходить эпизодически.

Всего в Ноябрьске премировали 11 проектов – все они получат от 100 до 400 тысяч рублей. Грантовый конкурс в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» проходит в Ноябрьске уже в четвертый раз. Многие из проектов, поддержанные ранее, сегодня продолжают работу.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павла Крюкова, новые интересные методы решения актуальных местных проблем позволяют поступательно повышать качество жизни горожан. «Опыт проведения грантового конкурса в Ноябрьске продемонстрировал высокую социальную эффективность реализации проектов», – отметил он.