После материала «НОЯБРЬСК 24» на Школьной начали ремонтировать крышу

Помощи от управляющей компании жильцы ждали с утра

В двуэтажке на ул. Школьной начались ремонтные работы. Там латают крышу. Прорехи в кровле сегодня доставили массу неудобств жильцам одной из квартир на втором этаже. Утром с потолка полилась вода. Жительница пострадавшей квартиры Алина Курбонова рассказала журналистам «НОЯБРЬСК 24», как только по стенам побежали реки, она обратилась в свою управляющую компанию. Там ей предложили прийти и написать заявление на ремонт, а вот оказать реальную помощь не спешили.

Только после того, как информация прозвучала в эфире «НОЯБРЬСК 24», представители обслуживающей организации, наконец, приступили к устранению проблемы. Сейчас, говорит Алина, вопрос решен.

Напомним, предпосылки к потопу, по словам девушки, были еще вчера: покапало немного и прекратилось. Зато сегодня стихия ударила в полную силу. До тех пор, пока не появились представители управляющей компании, жильцы квартиры пытались совладать с потопом самостоятельно, используя при этом подручные средства: ведра, тазы и тряпки.