«Мы готовы блокировать пользователей за двойки и подвернутые штаны». «ВКонтакте» прокомментировали закон Милонова

Представители соцсети предложили доработать документ

Пользователи социальных сетей распространяют скриншот записи, которую опубликовал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников. В интернет-сообществе заявление представителей соцсети уже назвали «лучшим ответом на закон Милонова».

Красников утверждает, что предложение запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях, нужно доработать. «ВКонтакте» закон назвали «недостаточно запретительным». «Нужно запретить просматривать мультфильмы детям, которые не сделали домашнюю работу, запретить выходить из дома без шапки. Кроме того, нужно запретить носить кроссовки Air Max и подворачивать штаны. Мы, со своей стороны, готовы блокировать пользователей за двойки в четверти, а также за то, что они недоедают у бабушки», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» также предложил законодательно обязать пользователей соцсетей перед каждым входом в аккаунт сдавать нормы ГТО. «Освободить от этого можно только школьников-отличников и детей депутата Милонова», – подчеркнул Красников.

Напомним, речь идет о законодательной инициативе, которая подразумевает полный запрет на использование социальных сетей подростками до 14 лет. Одним из ее инициаторов стал депутат Госдумы Виталий Милонов. В проекте также говорится о введении регистрации только при наличии документа, подтверждающего личность.