За сутки в полицию поступило три сообщения о подозрительных предметах

Последний звонок был сегодня утром

За последние 24 часа экстренные службы города уже трижды «поднимали» по тревоге. Резко выросло число сообщений от граждан о пакетах и сумках, оставленных без присмотра. Самый «свежий» звонок был сегодня утром от жителей одного из домов на ул. Республики. Там в подъезде заметили подозрительный пакет. Ничего опасного в нем не нашли.

Вчера вечером спецслужбы оцепили двор дома № 123 на ул. Магистральной, где тоже обнаружили бесхозный пакет. Очевидцы утверждают, что в нем оказался пластиковый контейнер с фоторамкой. Все это было обмотано мишурой, а для полноты комплекта неизвестные подложили туда же детскую игрушку в виде гранаты. Шутку пользователи соцсетей не оценили, назвав ее неуместной.

Фото Димы Клименко ВКонтакте.