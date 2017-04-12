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Силовики не подтвердили информацию об «амнистии» экстремистов

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Силовики не подтвердили информацию об «амнистии» экстремистов

В правоохранительных органах отказались комментировать заявление СМИ

Накануне некоторые издания заявили, что подозреваемых в экстремизме, которых задержали в Ноябрьске, уже отпустили. Правоохранители пока отказываются как-либо комментировать эту информацию, данные не подтверждают, но и открыто не опровергают.
Речь, напомним, идет о громком задержании в городе подозреваемых в пособничестве экстремизму. Спецоперацию силовики провели в Ноябрьске в период с 27 марта по 3 апреля. Задержаны 20 человек, у них изъята литература радикального толка.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор. Во вторник, 11 апреля, Кобылкин поблагодарил спецслужбы за оперативную работу и дал поручение усилить на Ямале меры антитеррористической безопасности.

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