На Школьной, 15 спасаются от потопа, в 8-м микрорайоне готовят тазы и вёдра

Сыро сегодня не только на улицах, в квартирах горожан тоже идут «дожди»

Спасаются от потопа в эти минуты жители дома № 15 на ул. Школьной. С самого утра с потолка одной из квартир на верхнем этаже полилась вода. Жильцы квартиры стараются совладать со стихией, используя при этом подручные средства: ведра, тазы и тряпки. Помощи от управляющей компании они не дождались.

«Я до них дозвонилась, оператор мне сказала: пишите заявление на ремонт! Я говорю: вы должны вызов принять! А если уйду, вдруг замыкание?» – рассказала корреспонденту «НОЯБРЬСК 24» жительница пострадавшей квартиры Алина Курбонова.

Причем, уверяет девушка, предпосылки к потопу были еще вчера: покапало немного и прекратилось. Зато сегодня стихия ударила в полную силу.

Весенняя капель с потолков скоро начнется и в 8 микрорайоне. В нашу редакцию попали кадры с чердака дома № 106 на ул. Советской. Снял их один из жителей многоэтажки.



Как видно, снежинки искрятся в лучах солнца, пролетая сквозь щели в металлочерепице. Сугробы по щиколотку, и момент, когда они начнут таять, наступит уже скоро, опасаются жильцы. К слову, проблемы с кровлей здесь существуют едва ли не с момента ввода дома в эксплуатацию. В последний раз крышу латали в 2016 году. Толку от этого оказалось не много, у некоторых течь с потолка не перестало. Как будет на этот раз, покажет время. Управляющий ТСЖ «Радуга» Алексей Климов рассказал «НОЯБРЬСК 24», что в этом году товарищество в очередной раз собирается предъявить застройщику претензии. Тем более что дом еще на гарантии.