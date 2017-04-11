В коррекционной школе нет пандусов, а лыжная база недоступна для инвалидов по зрению

Общественники обследовали несколько ключевых объектов города

Представители общественного контроля сегодня обследовали ряд важных социальных объектов. В общей сложности проверили десять учреждений, среди которых СОК на ул.Советской, коррекционная школа и лыжная база. Первый объект с списке проверяющих – лыжная база. Вопросы у общественников возникли, едва они ступили на порог учреждения. Парковочное место для инвалидов не расчищено, под знаком красуется сугроб. Попасть на автомобиле на территорию базы люди с ограниченными возможностями здоровья тоже не могут: она заботливо охраняется шлагбаумом. К пандусу тоже есть претензии, воспользоваться им людям с нарушением зрения практически невозможно: нет цветовых обозначений ни на ступеньках, ни на входе в само здание. Ярко-желтая рамка и круг на уровне головы в обязательном порядке должны быть на входной двери – с помощью такого обозначения слабовидящим легче попасть в здание. Их отсутствие, как и отсутствие тактильных информационных плиток внутри помещений, – это как минимум удивительно. Хотя бы потому, что в 2016 году альма-матер Ноябрьских лыжников стала единственной на Ямале базой, где прошел чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди слабовидящих. Каким образом местная среда была признана тогда адаптированной, теперь загадка.

«Мы узнали, что у них только один инвалид занимался и то сейчас уже не занимается. Почему – ответ мы только что получили. Я считаю, что позиция «такие спортсмены к нам не ходят, поэтому мы не принимаем мер, чтобы сделать здание доступным» – неправильная. Сначала нужно создать условия», – отметил общественный инспектор Абдушариф Хомидов.

На лыжной базе, в свою очередь, ссылаются на нехватку денег. В 2016 году, перед всероссийскими состязаниями, говорит главный инженер Максим Седов, меры действительно принимались, но только в рамках имеющегося финансирования. Замечания общественников, пояснил Седов, к сведению приняты, и деньги для адаптации базы будут искать.

Следующий объект, к которому у общественников тоже были замечания, – единственная в городе коррекционная школа. Учреждение, которое априори должно быть адаптировано, ведь здесь учатся особенные дети. Парковки перед главными воротами фактически нет, и ни один из входов в здание не оборудован пандусами. Директор учреждения пояснила, по проекту сделать в школе пандусы на лестничных клетках просто невозможно.

В этом году школе выделили деньги на покупку гусеничного подъемника. Пользуются им не так часто, поскольку учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата занимаются по индивидуальной программе на дому. Для слабослышаших и слабовидящих здание адаптировано лучше, чем Лыжная база. Тут даже организовали специальную сенсорную комнату для развития таких детей. Но, по мнению общественников, до идеала в части адаптации этому зданию пока еще далеко. Вероятно, вопрос будет снят, когда завершится строительство второй части здания. Там, отмечают в городском департаменте образования, будут созданы все условия для беспрепятственного доступа в здание для особенных детей. Но стройка заморожена – денег в бюджете нет.