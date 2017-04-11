«Вам туда нельзя!» У детского сада в Ноябрьске обнаружен подозрительный предмет

Полицейские оцепили район

Все экстренные службы города подняты по тревоге. Во дворе жилого дома № 37 на ул. Ленина обнаружен подозрительный предмет. Его оставили рядом с автомобилем, который был припаркован недалеко от подъезда многоэтажки. Сначала сообщалось, что это пустая коробка от салюта, однако позже журналистам «НОЯБРЬСК 24» стало известно, что это рюкзак. Территорию вокруг дома немедленно оцепили. Воспитанников из детского сада «Ручеек», который расположен совсем рядом с домом, не выпускали через центральный вход.

Территорию обследовали кинологи со служебными собаками. Никаких признаков взрывчатки полицейские не обнаружили. Сейчас оцепление снято.

При этом градус напряжения в Ноябрьске растет. Так, в понедельник, 10 апреля, в СМИ появилась информация о том, что в городе задержаны двадцать человек, которых подозревают в экстремизме. У задержанных изъята литература радикального толка. Известно, что задержание спецслужбы произвели в период с 27 марта по 3 апреля. В правоохранительных органах пока воздерживаются от подробных комментариев. С подозреваемыми работают оперативники.