Жители Яр-Сале почти сутки сидят без света

Штормовой ветер оборвал провода

В поселке Яр-Сале продолжают восстанавливать работоспособность системы электроснабжения. 10 апреля из-за сильного ветра и обледенения произошло замыкание на ЛЭП. Котельные и водозабор в экстренном порядке перевели на резервные источники питания. В 12 часов дня специалисты «Ямалкоммунэнерго» приступили к устранению. Частично в поселке уже удалось восстановить электроснабжение. По данным пресс-службы общества, порядка двухсот жителей поселка пока остаются без электричества. Работы на сетях продолжаются, восстановить подачу электричества в Яр-Сале специалисты обещают к вечеру.

Добавим, в понедельник на севере региона разгулялась непогода. В Яр-Сале бушевал сильный ветер, его порывы доходили до 23 метров в секунду. Из-за метели закрыли зимник Салемал – Панаевск – Яр-Сале, сейчас движение там восстановлено. К слову, ямальцам стоит подготовиться к холодам. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура в регионе ночью упадет до минус 33 градусов.