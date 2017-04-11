Ямалец возвращается после двухмесячной экспедиции на Сахалин

Он готовится к новому путешествию

Житель Пуровского района Андрей Меньшиков возвращается домой после длительного путешествия. 18 февраля Меньшиков на автомобиле «Нива» отправился в одиночную экспедицию на Сахалин. Организована она Русским географическим обществом и посвящена 70-летию образования Сахалинской области, самого южного субъекта страны, который относится к территории Крайнего Севера.

«Сахалин я исследовал вдоль и поперек, – делится своими впечатлениями экстремал. – Побывал в труднодоступных уголках острова Кунашир – на самом юге Крайнего Севера, южнее некоторых префектур Японии. Это место, где сквозь снег пробивается зеленая растительность, где полный порядок с медведями (они тут, судя по всему, полноценные хозяева), где переплелась культура русских, японцев и корейцев. Где северных надбавок больше, чем на Ямале, Таймыре и Чукотке, а землетрясения бывают чаще, чем праздничные дни...»

На обратном пути Меньшикову предстоит преодолеть почти десять тысяч километров. Он проедет через Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Омск, Тюмень и Сургут.

Годом ранее Андрей Меньшиков и его коллега из Нового Уренгоя Александр Еликов стали первыми, кто сумел добраться на легковом автомобиле до мыса Челюскин. Теперь уже известный всей стране ямальский путешественник готовит детскую экспедицию на Курилы.

Фото "Ао Ямалкоммунэнерго" ВКонтакте.