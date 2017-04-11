Управляющая компания «Северянка» сдала лицензию

Собственникам предлагают сменить форму управления домами

Управляющая компания «Северянка» подала в окружную лицензионную комиссию заявление с просьбой отозвать разрешение на право заниматься управленческой деятельностью. Объявления уже появились на информационных досках в тех домах, которые «Северянка» обслуживает.

«В сложившейся экономической ситуации, при действующих тарифах на содержание вашего дома качественно оказывать услуги без повышения тарифа не представляется возможным», – говорится в тексте послания управляющей компании к жильцам.

Как рассказал «НОЯБРЬСК 24» руководитель управляющей компании Гоча Казиев, официального ответа на заявление от лицензионной комиссии пока нет, но решение уже принято. Мотивирует его Гоча Казиев тем, что в существующих экономических условиях работать «качественно и честно – невозможно».

«Лицензию будут аннулировать, но это не значит, что компания станет банкротом или будет ликвидирована. «Северянка» перестанет осуществлять услуги по управлению домами. Что касается работ по содержанию, то есть уборку снега, сантехническое обслуживание и так далее – эту работу мы будем продолжать. Для того чтобы осуществлять эту деятельность, лицензия не нужна», – рассказал Казиев.

Соответственно, сотрудникам компании не грозит потеря работы. Кроме того, решение сдать лицензию не говорит о том, что «Северянка» в одночасье прекратит обслуживание домов, поясняет Гоча Казиев. Процедура эта длительная, и у собственников есть время определиться, как действовать дальше. В этой ситуации может быть несколько вариантов развития событий: выбрать другую управляющую компанию, создать ТСЖ или сменить форму управления на непосредственную. Но это возможно только в тех домах, где не больше 16 квартир. Добавим, в обслуживании у «Северянки» сегодня 568 домов.