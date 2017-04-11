В Надыме школьники жестоко избили сверстника

Очевидец инцидента снял всё на видео

В Надыме общественность обсуждает инцидент, который произошел сегодня между местными школьниками. Толпа подростков избила сверстника. Как пишет один из свидетелей происшествия, мальчика после драки увезли на «скорой». Очевидец снял драку на камеру мобильного телефона.

«Все лицо в крови было. Как выяснилось, в школе столкнулись возле фонтанчика, видимо, это повод убить. Родители, посмотрите, нет ли среди них ваших детей…» – пишет автор ролика, пожелавший остаться неизвестным.

Под видео, а оно уже размещено в социальных сетях, уже больше сотни комментариев. Пользователи выдвигают разные версии случившегося, большинство возмущены ситуацией. По некоторым данным, пострадавший мальчик получил сотрясение. В обстоятельствах ЧП разбираются полицейские.