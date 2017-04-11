Подозреваемых в терроризме задержали в Ноябрьске ещё две недели назад

Дмитрий Кобылкин поручил ужесточить в округе антитеррористические меры

Два десятка подозреваемых в пособничестве терроризму были задержаны еще в начале апреля. Как сообщает пресс-служба войск национальной гвардии РФ по ЯНАО, оперативные мероприятия на территории Ноябрьска прошли с 27 марта по 3 апреля. У подозреваемых была изъята религиозная литература радикального толка. С ними работают оперативники городского отдела МВД, однако в местной полиции ситуацию никак не комментируют.

Ход расследования Дмитрий Кобылкин взял под личный контроль. Губернатор также высоко оценил действия подразделений Росгвардии. «Безопасность жителей округа, стратегически важных объектов – это первостепенная задача власти. И на Ямале она решается комплексно. Отряд «Север», на усилении которого я настаивал много лет, профессионально несет службу. Антитеррористические меры будут ужесточаться. Экстремистам и преступным элементам на Ямале, в России – не место!» – подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о задержании в Ноябрьске 20 человек. В спецоперации были задействованы подразделения ОМОН «Север» отдела Росгвардии, полиция и ФСБ.

Фото с сайта правительства ЯНАО.