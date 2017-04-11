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«НОЯБРЬСК 24» продолжает раздавать наклейки

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«НОЯБРЬСК 24» продолжает раздавать наклейки

Первая десятка счастливчиков уже определена

Сегодня в редакции «НОЯБРЬСК 24» десять ноябрьских автолюбителей получат бесплатные наклейки «Шипы». Акция стартовала в понедельник, 10 апреля, и продлится до пятницы. По ее условиям первые десять человек, кто пришлет кодовое слово «Шипы» на официальный номер «НОЯБРЬСК 24» в любой из интернет-мессенджеров: Viber, WhatsApp или Telegram. Единый номер редакции: +7-9222-88-24-88.

Все, кто вошел в число победителей, уже получили обратную связь от редакции. Если вам не пришло ответное сообщение – не расстраивайтесь, еще есть шанс победить. Имена очередных победителей станут известны уже в среду, 12 апреля. Акция стартует сегодня в 18.00.

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