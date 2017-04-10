«НОЯБРЬСК 24» раздает «Ш» бесплатно

Акция продлится до 14 апреля

На волне массовой популярности наклеек «Шипы» телеканал «НОЯБРЬСК 24» готов раздавать их бесплатно. Сегодня наши журналисты уже вручили первые десять наклеек водителям.

Акция продлится до пятницы. Каждый день мы будем раздавать очередную партию бесплатных знаков «Ш». Получить такую наклейку от телеканала проще простого, для этого нужно отправить кодовое слово «Шипы» в любой из наших интернет-мессенджеров: Viber, WhatsApp или Telegram.

Те, кто вошел в первую десятку, получат обратную связь от редакции. Каждый день топ счастливчиков будет обновляться. Единый номер редакции +7-9222-88-24-88.