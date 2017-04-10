Ноябрьск поставил собственный рекорд по числу отличников на Тотальном диктанте

В этом году высший балл получили восемь человек

Ноябрьск в субботу присоединился к Всероссийской акции «Тотальный диктант». Испытание прошли свыше сотни горожан – это люди разных возрастов, от школьников до пенсионеров.

В этом году текст для Тотального диктанта написал Леонид Юзефович. Эссе в 250 слов писатель посвятил трем городам, с которыми связана его жизнь, и трем рекам, на которых эти города стоят.

В Ноябрьске текст диктовала депутат Городской Думы Ирина Карпова. Как позже она призналась журналистам, подготовиться к этому испытанию заранее можно разве что морально. Текст дают непосредственно перед написанием диктанта.

«На следующий год буду сама писать обязательно, потому что это самопроверка, это придает уверенности», – поделилась Ирина Карпова с «НОЯБРЬСК 24».

Уже сегодня организаторы диктанта заявили, что все работы проверены. В этом году в Ноябрьске восемь отличников – количество рекордное. К слову, как отметили проверяющие, самые большие трудности у написавших Тотальный диктант вызвали слова «коньяк» и «стерлядь».