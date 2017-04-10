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На каждую школу Ноябрьска приходится по две беременных ученицы

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На каждую школу Ноябрьска приходится по две беременных ученицы

В этом году на учёт по беременности встали уже шесть девочек-подростков

В Ноябрьске растет число абортов, все чаще женщины предпочитают прервать беременность на ранних сроках. Это связывают с широким распространением практики фармабортов. По мнению психолога кабинета кризисной беременности Надежды Фесенко, многие женщины даже не воспринимают это как прерывание беременности.
«В 2015 году после бесед с психологом у нас было 19 процентов отказов от аборта, в 2016 году эта цифра уменьшилась до 12. Женщины вообще не воспринимают это как аборт, а так, как будто витаминку выпили», – констатирует Фесенко.
Еще одна проблема Ноябрьска – это ранние беременности. Если брать в среднем, то в 2016 году на каждую школу приходилось по две беременных ученицы. Всего на учет в женскую консультацию встали 25 несовершеннолетних. В этом году таких «ранних» мам пока шестеро. С ними тоже работают психологи. При этом из семи девочек, которые решились на аборт в прошлом году, только две после беседы со специалистом беременность сохранили.
«Необходима согласованная, идеологическая профилактика, направленная не на взрослых женщин, а на молодое поколение по формированию семейной культуры, семейных ценностей. Если этого не будет, то, как предполагают ученые, в 2025 году Россию ожидает второй демографический кризис», – резюмирует Надежда Фесенко.

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