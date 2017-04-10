«Не надо парковаться на тротуаре!» В 8 микрорайоне снег, упавший с крыши, разнёс кроссовер

В управляющей компании просматривают видео с камер наблюдения

Иномарка осталась без лобового стекла. Машина пострадала, предположительно, от снежной массы, которая могла сорваться с крыши девятиэтажки № 125 на ул. Магистральной. Фото пострадавшего авто появились в Сети через несколько минут после ЧП. В комментариях к снимку сказано, что снег упал на автомобиль с крыши.

«Не нужно было ставить на тротуар машину», – пишет одна из жительниц микрорайона Наталья Ермошина.

В управляющей компании «Статус-2», которая обслуживает дом, пояснили, что автомобиль действительно был припаркован на тротуаре. Машина не принадлежит никому из жителей многоэтажки, ее владелец приехал в гости. Как рассказала руководитель «Статус-2» Индира Мансурова, сейчас работники обслуживающей организации просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Владелец авто утверждает, что у него есть и фото-, и видеодоказательства падения снега на машину. Своим ходом кроссовер с места происшествия уехать не смог, его эвакуировали. Это решение хозяин иномарки объяснил тем, что у автомобиля, кроме лобового стекла, пострадала и панель управления. К слову, повреждений ни на крыше машины, ни на капоте нет.

Фото vk.com