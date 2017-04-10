На Ямале мало камер фиксации нарушений ПДД

Округ вошёл в топ регионов, где чаще штрафы выписывают инспекторы

Ямал вошел в десятку регионов страны, где основную массу протоколов о нарушениях ПДД вписывают инспекторы вручную. Только 15 процентов от общего количество постановлений приходится на автоматические системы регистрации. Такие данные приводит портал «Штрафы-гибдд». Так, в десятку свободных от камер регионов вошли также Амурская, Астраханская, Оренбургская и Кемеровская области, республики Калмыкия, Ингушетия и Марий Эл. Как отмечают создатели рейтинга, большинство «неавтоматизированных» регионов расположены по краям страны.

А вот в списке лидеров по количеству автоматических штрафов – Калужская область. Там 93 процента постановлений выдают именно системы, и только 7 процентов выписывают инспекторы.

К слову, вопрос об установке на Ямале дополнительных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД сейчас в стадии обсуждения. В Ноябрьске, в частности, сегодня работают шесть стационарных комплексов. По мнению местной ГИБДД, новые камеры нужны на трассе в микрорайон Вынгапуровский и на дороге в сторону аэропорта.