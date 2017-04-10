В Подольске создали петицию против новых поправок в ПДД

Водители требуют отменить обязанность клеить наклейки «Шипы»

Житель Подольска Владимир Незнамов призывает автомобилистов страны подписать петицию против вступивших в силу поправок в ПДД. Речь идет о новшествах, которые предусматривают штраф за отсутствие наклеек. В своей петиции мужчина ссылается на пункт 9.10 ПДД, который обязывает любого водителя соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и ссылается на данные «авторитетных изданий», публикующих результаты испытаний «шиповки» и «липучки».

«Регулярно проводимые авторитетными изданиями и тестовыми центрами тесты показывают, что в зимних условиях тормозной путь автомобиля на фрикционных шинах обычно меньше, чем тормозной путь автомобиля на ошипованных шинах в наиболее частых для российских дорог условиях (шуга, снег). Также разница в тормозном пути ошипованных и фрикционных зимних шин зависит от температуры окружающей среды: при низких температурах тормозной путь фрикционных шин меньше, чем тормозной путь ошипованных, в том числе и на льду. Таким образом, наличие или отсутствие знака «Шипы» на впереди идущей машине приводит к дезинформированию водителя», – пишет автор петиции.

Кроме того, он приводит и расчеты, согласно которым ежегодно российские автомобилисты вынуждены тратить 840 миллионов на наклейки, это при средней цене в 20 рублей. Подсчитал автор и объемы мусора, которые ежегодно придется утилизировать и перерабатывать: при оценочном весе одной наклейки с защитным слоем в 4 грамма только эти наклейки создают 110 тонн бытовых отходов в год. Петицию подписали уже почти три тысячи человек.

Интерес к ней проявили и ямальские автовладельцы. Ссылка на документ уже разошлась по сообществам в социальных сетях, в том числе и в группах Ноябрьска.