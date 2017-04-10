Детям до 14 запретят пользоваться социальными сетями

По данным ВЦИОМ, 62 процента россиян инициативу поддерживают

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Инициатива предполагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. Для остальных несовершеннолетних введут ограничение на использование определенных ресурсов, пишет «РБК». По мнению разработчиков законопроекта, запрет на регистрацию позволит справиться с негативным влиянием на детей Интернета и сократит число подростковых суицидов.

Зарегистрироваться в социальных сетях можно будет только при предъявлении удостоверения личности, которое позволит установить возраст пользователя. Создать аккаунт под вымышленным именем тоже будет нельзя. Если владелец сети вопреки требованиям закона зарегистрирует не достигшего 14 лет подростка, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Предложенный Милоновым законопроект, кроме того, запрещает даже совершеннолетним пользователям распространять в Сети информацию о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Кроме того, Милонов предлагает ввести запрет и на публикацию скриншотов переписки без разрешения участвующих в ней лиц.

На сайте ВЦИОМ 10 апреля опубликованы результаты исследований, в которых говорится, что 62 процента россиян поддерживают идею запретить детям до 14 лет использовать соцсети. При этом 52 процента опрошенных выступили против регистрации в Сети по паспорту.