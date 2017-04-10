«Было время подготовиться». В Ноябрьске водителей начали штрафовать за отсутствие наклеек

В ГИБДД разъяснили, каким должен быть знак «Ш» и зачем его нужно клеить

Водительский ажиотаж вокруг наклеек «Шипы» не стихает уже вторую неделю. Кто-то из принципа категорически отказывается размещать на авто наклейку. Другие, скрепя сердце, все-таки клеят. В магазинах «под шумок» уже подняли цены. На прошлой неделе купить наклейку «Ш» можно было за 60 рублей. Теперь, говорят, они уже по 80. Двенадцать ноябрьских водителей за отсутствие таковых уже оштрафованы.

Многие к проблеме подходят с юмором и по примеру салехардских водителей заклеивают задние стекла целиком, ну, чтобы видно было издалека. Тем самым, собственно, водители выражают и свое мнение относительно изменений, многие считают нововведения неуместными, если не сказать хуже.

Сегодня представители ГИБДД на пресс-конференции посвятили журналистов во все тонкости изменений, рассказали, какими должны быть наклейки, надо ли снимать их летом и будут ли наказывать за знак «Шипы» во все заднее стекло. Подробности в материале «НОЯБРЬСК 24».

Как бы ни хотелось, но клеить на машины уже ненавистное всем «Ш» в белом треугольнике придется. Конечно, если финансы позволяют из раза в раз оплачивать штрафы, то можно и не торопиться. Инспекторы ГИБДД дали водителям почти неделю форы, чтобы те могли осознать и принять новые требования и купить наклейки. На первых порах с водителями проводили беседы. Теперь от разговоров ГИБДД переходит к действиям. Штрафовать за отсутствие наклейки «Шипы» уже начали.

«В большей степени таким образом водитель предупреждает остальных, особенно тех автомобилистов, которые движутся следом, что автомобиль имеет конструктивные особенности и на нем установлены шипы. Соответственно, тормозной путь автомобиля будет короче, чем у тех машин, где установлена резина без шипов, всесезонная, либо, а есть и такие случаи, если на авто вообще летняя резина», – поясняет командир отдельной роты ДПС Александр Козыренко.

Требования к знаку «Ш» тоже установлены: не менее 20 сантиметров с каждой стороны. Если меньше – нарушение. А вот если больше…

Тут, надо сказать, водители уже устроили своеобразные состязания креатива. Пределов водительской выдумке нет, как и уточнения в стандартах на тему «может ли наклейка быть больше?». В ГИБДД заверяют: нет, не может. Огромные знаки «Ш» на все заднее стекло – это тоже нарушение, за которое накажут.

«ГОСТ разработан не случайно. Знак не должен в первую очередь закрывать обзор самому водителю. Если автомобилист заклеивает наклейкой все заднее стекло либо клеит много маленьких, он в первую очередь лишает себя возможности полноценно использовать зеркало заднего вида в автомобиле. За размещение наклеек, которые не соответствуют ГОСТам, также предусмотрена ответственность», – продолжает Александр Козыренко.

Штраф за отсутствие обязательной наклейки – 500 рублей. Санкции статьи предусматривают и предупреждение, но в ГИБДД поясняют: отделаться им могут только те, кто ранее вообще не был замечен на нарушении ПДД. А если «грешок» имеется, то только штраф.

И еще один любопытный момент. Снимать наклейку летом совершенно не обязательно. Законом предусмотрено наказание только в том случае, если шипованная резина есть, а наклейки нет. Про «наоборот» не сказано ровным счетом ничего.