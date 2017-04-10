В Салехарде полицейские почти сутки искали пропавшего ребёнка

Мальчик сейчас находится в больнице

История, как под копирку похожая на ЧП в Вынгапуровском. В Салехарде в ночь с 8 на 9 апреля велись экстренные поиски ребенка. Семилетний мальчик ушел гулять и домой не вернулся. Город прочесывали полицейские, казаки, были задействованы кинологи с собаками. Пропавшего ребенка обнаружили поздно ночью. Оказалось, что он провалился под снег и не смог выбраться. Ребенок был доставлен в больницу Салехарда, состояние его стабильное.

Напомним, аналогичный случай 22 марта произошел в Вынгапуровском. Там тоже семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся. Спустя несколько часов пропавшего ребенка обнаружил участковый полиции Сергей Щербань. Ребенок головой вниз провалился в яму возле теплопункта. С мальчиком сейчас все в порядке.