Ямальская прокуратура начала проверку из-за драки в школе

Губернатор взял ситуацию под контроль

В село Гыда направлены сотрудники окружной прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они прибудут туда сегодня. Прокуратура намерена проверить данные о беспорядках в местной школе-интернате.

«Ситуация, сложившаяся в селе Гыда, обсуждалась на совещании при губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас проводится проверка изложенных фактов, ее ход контролирует лично прокурор округа», – сообщает пресс-служба ведомства.

4 апреля в СМИ появилась информация о группе подростков, которые держат в страхе жителей поселка, провоцируют конфликты и избивают педагогов. Дополнительную проверку по распоряжению губернатора проведут и окружные чиновники.