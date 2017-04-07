«Таких надо гнать из бизнеса!» Предприниматель из Ноябрьска обманула инвалида

Восемь месяцев мужчина добивается выплаты зарплаты

Несколько месяцев пенсионер Виталий Иванов пытается получить от бывшего работодателя свои честно заработанные деньги. Предприниматель Марина Шевченко не заплатила ему 58 тысяч рублей. Мужчина работал у нее водителем, устроился в июне 2016 года. Тогда с ним подписали договор, правда, работодателем в документе значился другой предприниматель.

«Договор я заключал со Щербаковой, но на подпись мне его принесла Шевченко», – рассказывает мужчина.

Оформленные по всем правилам отношения с предпринимателем длились недолго. Через месяц, когда срок договора истек, Виталий Владимирович получил зарплату и предложение поработать еще, которое поступило уже от самой Шевченко.

«Она сказала, что договор с соцзащитой, где я работал водителем, заканчивается и надо поработать в отделении переливания крови. Путевые листы надо брать. Я согласился. Ради бога, надо работать – поедем работать», – говорит пенсионер.

Для Виталия Иванова работа у предпринимателя была шансом вырваться из будничной рутины и принести в дом хоть какую-то копейку. Десять лет назад мужчина попал в ДТП. Получил инвалидность. Такие работники, говорит пенсионер, сейчас не особенно ценятся. А Шевченко обещала платить, как по предыдущему договору, – 1350 рублей за рабочий день. Но обещания, как известно, не всегда имеют свойство сбываться.

«Я в конце августа начал просить, заметьте, просить дать зарплату за июль. Сказали: потом», – вспоминает Виталий Иванов.

В середине сентября стало ясно – денег не будет. Тогда пенсионер и стал обивать пороги всевозможных инстанций. Сначала – полиции. Потом – прокуратуры.

«Деньги в моей ситуации тоже немаловажная вещь. Но дело не столько в деньгах, сколько в отношении к людям. Меня это возмущает! Ну как это можно ходить с протянутой рукой и просить свои же заработанные деньги?»

На тет-а-тет с прокурором Марина Шевченко так и не явилась. В телефонном разговоре с представителями надзорного ведомства заявила, что никакого Иванова вообще не знает. Когда помощник прокурора Ольга Писарева пыталась назначить встречу снова, Шевченко опять же в телефонном разговоре заверила: пенсионеру она ничего не должна.

«Ответчик никаким образом не пытался загладить причиненный материальный ущерб истцу. На вызовы в прокуратуру не являлся, судебное заседание так же показало безразличное отношение ответчика, в судебное заседание ответчик не явился», – говорит помощник прокурора.

Суд полностью встал на сторону истца. Шевченко обязали выплатить Виталию Иванову те самые обещанные 58 тысяч рублей.

«Здесь было явное и грубое нарушение прав гражданина, поскольку все факты указывали на то, что он действительно оказывал транспортные услуги предпринимателю, однако никакую оплату за свою деятельность не получил», – резюмирует Ольга Писарева.

Надо сказать, что пенсионер Иванов не единственный, кто вынужден был через суд добиваться от предпринимателя Марины Шевченко заработанные деньги. В свое время бизнес-леди не выплатила Рафиту Габдрахманову 160 тысяч рублей. Он тоже пенсионер, и тоже работал водителем. Суд Габдрахманов выиграл.

«Таких предпринимателей, я считаю, надо гнать из бизнеса, хоть из малого, хоть из мизерного», – завершает беседу с журналистами Виталий Иванов.

Гнать, по всей видимости, никого уже не придется. Согласно данным сайта госзакупок, контракт на предоставление услуг у Шевченко истек 31 декабря 2016 года. На тендер в этом году заявки она не подавала, а на сайте налоговой инспекции вообще указано, что с 1 марта 2017 года бизнесвумен прекратила свою предпринимательскую деятельность. Как она будет выплачивать судебные долги, большой вопрос. Связаться с ней не получилось: номера телефонов, которые были в распоряжении нашей редакции, не отвечают. А по указанному на сайте госзакупок адресу мы так никого и не застали.