Пострадавшая в ДТП на улице Энтузиастов находится в реанимации

Водитель даёт объяснения в полиции

Женщина, которую сегодня днем водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе, находится в отделении реанимации. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Виновник ДТП дает объяснения в полиции.

Пострадавшей женщине 67 лет. Точно неизвестно, какие именно травмы она получила, но ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Есть данные, что у пострадавшей переломы.

Неизвестны и точные обстоятельства ДТП. По предварительным данным, которые уже озвучило ГИБДД, женщина попала под колеса авто, когда начала переходить дорогу по «зебре» от остановки. Инспекторам автовладелец пояснил, что женщина на переходе появилась неожиданно, и он не успел отреагировать.

К слову, сам водитель в поле зрения полицейских попадал не часто, назвать его злостным нарушителем ПДД нельзя. Установлено, что на момент ДТП на его авто был неисправен звуковой сигнал.

Напомним, авария произошла сегодня днем на улице Энтузиастов. Водитель «Тойоты» на пешеходном переходе сбил женщину. С места аварии пострадавшая была доставлена в Ноябрьскую ЦГБ.