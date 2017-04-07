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В Ноябрьске родился «юбилейный» ребёнок

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В Ноябрьске родился «юбилейный» ребёнок

Мальчик родился в год столетия со дня образования ЗАГСа

 Сегодня в городском отделе ЗАГС зарегистрировали рождение пятидесятитысячного ребенка. Событие это уже назвали историческим.

«Юбилейный» ребенок родился в семье Татьяны и Льва Коноваловых 21 марта. Мальчика назвали Романом.
Свидетельство о рождении малыша родители получали в присутствии не только близких родственников, но и почетных гостей. Поздравить с появлением в семье уже второго сына счастливых родителей пришли представители администрации и председатель Городской Думы Владимир Андреев. Сам виновник торжества также был в зале – дремал на руках у папы.
«Это стало неожиданностью для нас. Он был особенным для нас и вмиг стал особенным для целого города. Это очень удивительно и приятно», – признался журналистам папа малыша Лев Коновалов.
Добавим, кроме рождения особенного малыша в этом году в городе произойдет и еще одно важное событие. По подсчетам специалистов ЗАГСа, к концу года в Ноябрьске будет зарегистрирован 35-тысячный по счету брак.

 

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