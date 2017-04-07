МФЦ защитит от «чёрных» риелторов

Наложить запрет на сделки с недвижимостью можно бесплатно

Любой собственник может наложить запрет на сделки со своей недвижимостью. Продать, сдать или оформить залог на имущество без ведома владельца не получится. Собственнику достаточно подать соответствующее заявление в МФЦ либо на сайте Росреестра.

«После подачи заявления делается запись в Едином государственном реестре, и пока собственник заявление не отзовет, сделки без его присутствия не рассматриваются. Заявитель, кем бы он ни приходился владельцу недвижимости, просто получит пакет документов обратно без рассмотрения», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» главный специалист управления Росреестра ЯНАО Илья Соломатин.

Услуга эта бесплатная. Рассматривается заявление в течение пяти рабочих дней. Эту информацию будут учитывать при проверке юридической чистоты сделок. Таким образом, появится дополнительная мера защиты от мошенников. Это особенно актуально, если, к примеру, утерян паспорт или документ на квартиру либо собственник на длительный срок собирается уехать из города, где эта квартира находится. Причем подать заявление о внесении сведений об ограничении могут не только рядовые граждане, но и юридические лица.