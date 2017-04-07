Ямальские предприниматели жалуются на тарифы ЖКХ и кадровый «голод»
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Депутаты Заксобрания Ямала ищут выход из ситуации
На Ямале появится список услуг, которые не будут облагаться налогом. Коснется это только тех, кто не зарегистрирован как предприниматель, но услуги оказывает. С 1 января такое изменение вступило в силу в России. Согласно поправкам, те, кто уведомил налоговые органы, могут продолжать деятельность и не платить подоходный налог. В федеральном законе список услуг, которые попали под амнистию, невелик: там речь идет о нянях для детей, сиделках для лежачих больных, репетиторах и домработницах.
Ямальские депутаты планируют список расширить. Какие услуги в него войдут, пока неизвестно.
Кроме этого, на заседании, посвященном проблемам малого и среднего бизнеса, депутаты обсуждали и внесение поправок в федеральный закон. Изменения должны обеспечить социальные гарантии предпринимателям, которые работают в условиях Крайнего Севера.
Привлекать инвесторов в округ депутаты предлагают посредством развития системы муниципального частного партнерства. К слову, трудности с их поиском – это одна из основных проблем, о которых говорят ямальские бизнесмены. Предприниматели также жалуются на нехватку квалифицированных специалистов, высокие тарифы на ЖКУ, проблемы с получением госзаказов и поставкой товаров и трудности в получении кредитов.