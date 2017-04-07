Ямальские предприниматели жалуются на тарифы ЖКХ и кадровый «голод»

Депутаты Заксобрания Ямала ищут выход из ситуации

На Ямале появится список услуг, которые не будут облагаться налогом. Коснется это только тех, кто не зарегистрирован как предприниматель, но услуги оказывает. С 1 января такое изменение вступило в силу в России. Согласно поправкам, те, кто уведомил налоговые органы, могут продолжать деятельность и не платить подоходный налог. В федеральном законе список услуг, которые попали под амнистию, невелик: там речь идет о нянях для детей, сиделках для лежачих больных, репетиторах и домработницах.

Ямальские депутаты планируют список расширить. Какие услуги в него войдут, пока неизвестно.

Кроме этого, на заседании, посвященном проблемам малого и среднего бизнеса, депутаты обсуждали и внесение поправок в федеральный закон. Изменения должны обеспечить социальные гарантии предпринимателям, которые работают в условиях Крайнего Севера.

Привлекать инвесторов в округ депутаты предлагают посредством развития системы муниципального частного партнерства. К слову, трудности с их поиском – это одна из основных проблем, о которых говорят ямальские бизнесмены. Предприниматели также жалуются на нехватку квалифицированных специалистов, высокие тарифы на ЖКУ, проблемы с получением госзаказов и поставкой товаров и трудности в получении кредитов.