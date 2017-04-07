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Водитель иномарки сбил женщину на переходе

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Водитель иномарки сбил женщину на переходе

Пострадавшая в тяжёлом состоянии

ДТП произошло на улице Энтузиастов. Водитель иномарки сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Сейчас на карете «скорой помощи» она доставлена в центральную городскую больницу. Врачи оказывают пострадавшей помощь.
На месте ЧП работают экстренные службы. Водителя автомобиля сейчас опрашивают полицейские. Как рассказал «НОЯБРЬСК 24» командир отдельной роты ДПС Александр Козыренко, обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Сам водитель уже успел пояснить инспекторам, что пешеход на «зебре» появился неожиданно.
О состоянии пострадавшей пока известно мало. По предварительным данным, травмы она получила тяжелые.

 

 

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