В Ноябрьске завершился досрочный этап ЕГЭ

Экзамены вне очереди сдавали десять человек

Сегодня в Ноябрьске завершилась досрочная кампании ЕГЭ. Последним испытанием стал экзамен по обществознанию. Сдавали его двое. Всего же в этом году на досрочный этап аттестационного экзамена заявились десять человек – все они выпускники прошлых лет.

Как рассказала «НОЯБРЬСК 24» главный специалист городского департамента образования Оксана Колобчук, экзамены прошли без нарушений.

«Результаты пока не объявлены, для каждого экзамена существует свой срок обработки. Но мы всегда инструктируем выпускников перед началом испытания, и они готовы к тому, что оценки нужно будет подождать», – пояснила Оксана Колобчук.

Добавим, в Ноябрьске досрочная кампания по сдаче ЕГЭ проходит впервые. В этом году у выпускников прошлых лет был выбор: сдавать экзамены досрочно либо в период основного этапа Единого госэкзамена. На досрочные испытания решились только десять человек, остальные (всего было около 60 заявлений) ЕГЭ буду сдавать в резервные дни основного этапа, который начнется в конце мая.