Пять ямальских семей поделят между собой больше миллиона рублей

Премии им положены за победу в окружном конкурсе

Подведены итоги окружного состязания «Семья Ямала – 2017». Участие в нем приняли 39 семей, три – из Ноябрьска. На выбор претендентам предоставили пять номинаций, но самой популярной и многочисленной стала «Многодетная семья», сюда было подано 13 заявок.

К слову, окружной конкурс – это только промежуточное состязание. Его победители должны представить регион на соревнованиях всероссийского уровня. По решению жюри отстаивать честь округа будут семьи из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Пуровского и Надымского районов.

Кроме того, победителям регионального этапа положены и денежные премии, по 250 тысяч рублей на каждую семью. Имена победителей держатся в тайне, их назовут в мае на торжественной церемонии награждения.