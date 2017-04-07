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Пять ямальских семей поделят между собой больше миллиона рублей

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Пять ямальских семей поделят между собой больше миллиона рублей

Премии им положены за победу в окружном конкурсе

Подведены итоги окружного состязания «Семья Ямала – 2017». Участие в нем приняли 39 семей, три – из Ноябрьска. На выбор претендентам предоставили пять номинаций, но самой популярной и многочисленной стала «Многодетная семья», сюда было подано 13 заявок.
К слову, окружной конкурс – это только промежуточное состязание. Его победители должны представить регион на соревнованиях всероссийского уровня. По решению жюри отстаивать честь округа будут семьи из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Пуровского и Надымского районов.
Кроме того, победителям регионального этапа положены и денежные премии, по 250 тысяч рублей на каждую семью. Имена победителей держатся в тайне, их назовут в мае на торжественной церемонии награждения.

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