«Ничего на улице не поднимать!» Жителей Ноябрьска пугают бомбами-фонариками

В полиции информацию не подтвердили, но с детьми рекомендуют побеседовать

В Ноябрьске обсуждают сообщение, которое накануне появилось в местных интернет-сообществах. В тексте послания неизвестный автор сообщает о закладках-бомбах, которые разбросаны якобы уже по всей России.

«Информация такая. Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины-ловушки в виде фонариков и т. д. Блестящих всяких штучек. Только что прогремел ещё один взрыв возле школы в Ростове. Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его, и прогремел взрыв. Данный теракт был настроен на количество жертв «дети».

Такую же нашли минут 10 назад в порту Симферополя. Большая просьба предупредить детей, чтоб не поднимали ничего и не трогали на улице!!!

Проверенная информация скоро появится в СМИ. Также есть информация, что на площадках и в общественных местах оставляют куклы, машинки, мягкие игрушки. Пускай вообще к забытым и брошенным вещам не подходят. Об этом уже говорят все СМИ. Предупредите всех, кого сможете!» – говорится в сообщении.

Информацию обсуждают в социальных сетях, пользователи пересылают ее друг другу через интернет-мессенджеры. Аналогичное послание сегодня пришло и в нашу редакцию.

В городском отделе полиции информацию нам не подтвердили: ни одного сообщения о подозрительных предметах вблизи школ и детских площадок в дежурную часть в эти дни не поступало. Тем не менее стражи порядка рекомендуют родителям провести с детьми беседы.

Добавим, вчера утром в Ростове-на-Дону прогремел взрыв у одной из школ. Жертвой его стал охранник: он поднял с земли предмет, похожий на фонарик, и включил его. Прогремел взрыв. Мужчине оторвало кисть руки, у него травмы в области груди и живота.

Национальный антитеррористический комитет уже сделал заявление по факту ЧП. Специалисты ведомства пришли к выводу, что это не теракт. Взрывное устройство изготовил один из знакомых пострадавшего. Некоторое время назад мужчины повздорили. Правоохранительные органы полагают, что это и стало причиной преступления. Подозреваемый задержан.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва.

Видео youtube.com